نقيب الصحفيين يعلن إخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن إخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي، الذي تم احتجازه على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان نقيب الصحفيين، تقدم صباح اليوم الإثنين، بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الأخبار، وعضو النقابة، الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025م، جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025م، كلي دمياط.

القبض على الصحفي إسلام الراجحي

أكدت النقابة في طلبها أن الزميل لم يتم إخطاره رسميا بأي موعد للتحقيق، بالمخالفًة لتعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين.



اعتبرت النقابة أن مبررات الحبس الاحتياطي منتفية في حق الزميل، حيث إن له محل إقامة ثابت، ولا يخشى عليه من الهرب أو التأثير على مجريات التحقيق، وأن عضويته في النقابة تضمن حضوره بنفسه أو بوكيل عنه.

وتم توقيف الزميل أمس الأحد 24 أغسطس 2025 إثر مشاجرة، ليفاجأ في قسم الشرطة بالقرار الصادر بحقه في قضية مقامة من موظفة في الإدارة المحلية.

أحيلت القضية في البداية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أقرت بعدم الاختصاص، ليتم إحالتها لاحقًا إلى محكمة الجنايات.

وكلفت النقابة محاميًا للتوجه إلى دمياط لحضور التحقيق مع الزميل، وتقديم طلب آخر للمحامي العام لنيابات دمياط بإخلاء سبيل الزميل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتظلم من قرار الحبس. وأرسلت شهادة قيد لإثبات الصفة الصحفية للزميل إسلام الراجحي.

