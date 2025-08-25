الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أخبار مصر

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بدء الاقتراع في السفارات والقنصليات المصرية بالأمريكتين

انطلقت اليوم عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل 11 لجنة انتخابية بـ مقار السفارات والقنصليات المصرية في 9 دول بأمريكا الشمالية والجنوبية، حيث استقبلت البعثات الدبلوماسية الناخبين المصريين في الدول الأتية: 

الولايات المتحدة الأمريكية: السفارة بواشنطن، القنصلية في نيويورك

كندا: السفارة في أوتاوا، القنصلية في مونتريال

الأرجنتين: السفارة في بوينس آيرس

البرازيل: السفارة في برازيليا

أوروجواي: السفارة في مونتيفيديو

كوبا:السفارة في هافانا

فنزويلا:السفارة في كراكاس

بوليفيا:  السفارة في لاباز

تشيلي: السفارة في سانتياجو

 

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب اكتمال فتح جميع المقار الانتخابية للمصريين بالخارج حول العالم في أول أيام التصويت، حيث تُجرى الانتخابات في 136 مقرًا انتخابيًا بـ 117 دولة، تحت إشراف أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وبمتابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتابع سير العملية على مدار الساعة لضمان انتظامها وتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام الناخبين.

يذكر أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج تُعقد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس الجاري، وتشمل دوائر محافظات: الغربية، الاسماعيلية، بني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

