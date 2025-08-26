الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كل ما تريد معرفته عن خطوات زيادة الأجرة الشهرية بعد تعديل الإيجار القديم

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

نظم قانون الإيجار القديم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه في دور الانعقاد الخامس، خطوات وإجراءات زيادة قيمة الأجرة الشهرية للوحدات السكنية.

 

زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيهًا

تتضمن تلك الإجراءات، الالتزام بدفع قيمة موحدة 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، ثم يتم تحديد قيمة شهرية جديدة حسب مستوى المناطق.

 

تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم مع بدء تطبيق القانون

وتنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًّا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

 

زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني

كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق  الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

الانعقاد الخامس الرئيس عبد الفتاح السيسي القيمة الايجارية تعديل قانون الايجار القديم دور الانعقاد الخامس قانون الإيجار القديم قانون الإيجار وحدات السكنية تطبيق القانون

