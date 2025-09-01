التعدي على الموظف العام.. جريمة تواجَه بحزم في القانون المصري

يُعَدّ الموظف العام ممثلًا لسلطة الدولة أثناء تأدية عمله، وأي تعدٍ عليه يُنظر إليه باعتباره مساسًا بهيبة الدولة، وليس مجرد خلاف شخصي. ولهذا أفرد قانون العقوبات المصري عدة مواد تُجرِّم الاعتداء على الموظفين العموميين سواء بالقول أو بالفعل.

حماية الموظف العام من التعدي عليه



وضعت التشريعات المصرية ضوابط صارمة لضمان حماية الموظف العام أثناء أداء مهامه، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الموظف وواجباته من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في ضمان عدم استغلال هذه القوانين بشكل غير عادل أو استخدامها كأداة للضغط أو الترهيب.

الإهانة أو السب

تنص المادة (133) من قانون العقوبات على أن من يوجِّه إهانة بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد لموظف عام أثناء أو بسبب تأدية عمله، يُعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز عامًا أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه. وتُشدَّد العقوبة لتصل إلى الحبس عامين إذا وقعت الإهانة بطريق النشر أو الكتابة.

عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات

تتناول المادة 135 مسألة الإبلاغ الكاذب، حيث يعاقب القانون من يزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية بمعلومات وهمية عن كوارث أو أخطار لا وجود لها. وتشمل العقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، مع إلزام الجاني بتحمل المصاريف الناتجة عن الإزعاج.

الإهانة الموجَّهة للهيئات القضائية أو السلطات العامة

وفقًا للمادة (136)، فإن الاعتداء اللفظي على المحاكم أو المجالس أو السلطات العامة يُعاقَب عليه بعقوبات أشد من مجرد الإهانة الفردية، تقديرًا لمكانة هذه المؤسسات.





التعدي بالعنف أو التهديد

أما المادة (137 مكرر أ) فتُقرّ عقوبة بالحبس من ستة أشهر حتى خمس سنوات لكل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام لحمله على أداء عمل مخالف للقانون أو منعه من تنفيذ واجباته. وتُغلَّظ العقوبة إذا نتج عن التعدي إصابات أو جروح.



وفي إطار حماية العاملين بوسائل النقل العام، تنص المادة 137 مكرر على تشديد العقوبات بحيث يكون الحد الأدنى للحبس 15 يومًا والغرامة 10 جنيهات، إذا وقع الاعتداء أثناء سير وسائل النقل أو توقفها بالمحطات.

