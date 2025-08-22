انطلاق تصوير مسلسل "ميد ترم" لـ ياسمينا العبد وجلا هشام (صور)

بدأ فريق عمل مسلسل "ميد ترم" في تصوير المشاهد الأولى من المسلسل الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل ميد ترم



المسلسل اجتماعي شبابي تدور أحداثه حول عدد من الطلاب المصريين والعرب الذين يدرسون في إحدى الجامعات المصرية.



انطلاق التصوير كان بحضور أحمد فايق رئيس قطاع البرامج في الشركة المتحدة ونجوم العمل الذي يشرف على كتابة الروائي محمد صادق وتخرجه مريم الباجوري في تجربتها الأولى في عالم الدراما التليفزيونية.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم الشباب ومنهم ياسمينا العبد وجلا هشام وزياد ظاظا ويوسف رأفت ودنيا وائل، بجانب مواهب برنامج كاستنج أمنية باهي واسلام خالد ومريم كرم وميشيل مساك وسيف محسن، بالإضافة لعدد كبير من النجوم منهم هاني عادل وأحمد عزمي وعمرو صالح.

