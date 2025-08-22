أفلام في طريقها لدور العرض السينمائي

ينتظر الجمهور عرض عدد كبير من الأفلام الجديدة بدور السينمات المصرية، التي انتهى تصويرها مؤخرًا.

“فيتو” تستعرض القائمة الكامل لتلك الأعمال المقرر طرحها بسينمات مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة:

جوازة في جنازة

يأتي من أول تلك الأعمال فيلم “جوازة في جنازة” بطولة النجمان نيللي كريم وشريف سلامة، وطرحت الشركة المنتجة للعمل منذ أيام قليلة البوستر الدعائي الأول للفيلم، المقرر عرضه يوم 10 سبتمبر المقبل.

فيلم بابا وماما

كذلك استقرت الشركة المنتجة لفيلم “ماما وبابا” طرحه في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم 27 أغسطس الجاري، وهو بطولة محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس، وإخراج أحمد القيعي.

فيلم أوسكار عودة الماموث

وأيضا انتهت النسخة الرسمية من فيلم “أوسكار ـ عودة الماموث”، بطولة أحمد صلاح حسني، وهنادي مهنا والمقرر عرضه في أكتوبر المقبل.

و تدور أحداث "أوسكار - عودة الماموث" في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، تبدأ القصة بإعادة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة تجربة علمية تنطوي على تعديلات جينية، وسرعان ما ينتقل الكائن إلى قلب القاهرة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة التي تتضمن مطاردات ملحمية وصراعات مثيرة في شوارع المدينة.

فيلم هيبتا

كما طرحت الشركة المنتجة لفيلم هيبتا “المناظرة الأخيرة” الإعلان التشويقي للعمل تمهيدا لطرحه خلال الأسابيع المقبلة في دور العرض السينمائي.

وفيلم هيبتا.. "المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، وإخراج هادي الباجوري، وهو جزء ثاني منفصل عن الجزء الأول للعمل. وتضم قائمة أبطال العمل كلا من: منة شلبي، وكريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك.

فيلم السلم والتعبان

ويواصل فريق عمل فيلم"السلم والثعبان: أحمد وملك" الجزء الثاني، تصوير مشاهد الفيلم تمهيدا لطرحه خلال الربع الأخير من العام الجاري..

ويشارك في بطولته عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، حاتم صلاح، هبة عبد العزيز، وآية سليم.

وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، مشيرة إلى سعادتها بالاشتراك في العمل وعلى حرصها الشديد بتقديم أفضل ما لديها في هذا العمل الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، بعد نجاح جزئه الاول.

فيلم برشامة

انتهى المخرج خالد دياب ووحدة المونتاج المسئولة عن فيلم برشامة بطولة الفنان هشام ماجد من مونتاج مشاهد العمل تجهيزا لعرضه خلال الفترة المقبلة

ويشارك في العمل بجانب هشام ماجد وريهام عبد الغفور كل من: باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم الكلاب السابعة

ومؤخرا.. طرح تركي الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومنتج الفيلم الجديد للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، والمعنون بـ 7dogs البوستر الرسمي للعمل استعدادا بطرح بمصر والسعودية.

the seven Dogs أول فيلم يتم تصويره في إستديوهات الحصن بالمملكة العربية السعودية، وسبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ عن ميزانية هذا العمل، مؤكدًا أن ميزانيته تجاوزت 40 مليون دولار.

