كل ماتريد معرفته عن شروط قرض المعاش في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل وشروط ومستندات قرض المعاش.

وأوضح المسئولون في بنك القاهرة أن المستندات المطلوبة من عملاء على قرض المعاش من بنك القاهرة واحدة من الإجراءات الهامة في عملية التمويل، وتشمل المستندات التالي:

مستندات قرض المعاش في بنك القاهرة

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي تدل على استھلاك فعلى للمكان""

خطاب تحويل المعاش صادر من مكتب التأمينات التابع له العميل.

وتشمل شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

شروط قرض المعاش في بنك القاهرة

الحد الأدنى لقيمة المعاش 1000 جم

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما

الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض

الحد الأدنى لقيمة القرض 3,000 جم

الحد الأقصى لقيمة القرض الحد الأقصى لقيمة القرض (1 مليون جم للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 جم الزملاء بالمعاش منتج 903 ).

الحد الأدنى لمدة القرض: 6 أشهر

الحد الأقصى لمدة القرض: 10 سنوات (120 شهرا)

ومن جانب آخر يقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لعملائه ومنها قرض الأطباء وفق عدد من الشروط والمستندات اللازمة لإتمام عملية التمويل.

ويعد القرض برنامجًا تمويليًّا غير مضمَّن للأطباء من أعضاء نقابات المهن الطبية أصحاب العيادات:

(بشري - أسنان - علاج طبيعي).

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة لقرض الأطباء من بنك القاهرة ما يلي:

المستندات المطلوبة

صورة من بطاقة تحقيق الشخصية سارية.

صورة من كارنيه النقابة.

صورة ترخيص المنشأة الطبية صادرة من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.

عرض سعر للأجهزة أو المعدات المطلوب تمويلها من الهيئة المصرية للشراء الموحد أو عرض سعر واحد من المورد أو الوكيل متضمن تفاصيل الجهاز أو المعدة الطبية المزمع شراؤها.

السجل التجاري الخاص بالمورد.

صورة من البطاقة الضريبية.

ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.

