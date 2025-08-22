إزالة 1402 حالة تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية بسوهاج (صور)

ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة التعديات ..

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة 1402 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي بدأت في الفترة من 9 حتى 21 أغسطس الجاري.

محافظ سوهاج: إزالة 1402 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 82 حالة تعدي على أملاك الدولة، ومباني بدون ترخيص، بمساحة إجمالية بلغت 6066 مترا مربعا، وتم التعامل مع 1148 حالة من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 172 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 5 أفدنة و10 قراريط.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، جاهزة تماما لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، وتقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.

