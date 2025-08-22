سبقتها بالبكاء والدعاء لأنغام، أحلام تشعل مهرجان قرطاج بعد غياب 3 أعوام (فيديو)
أشعلت الفنانة أحلام، مسرح حفل ختام فعاليات الدورة 59 من مهرجان قرطاج الدولي، في دولة تونس، معربة عن سعادتها الكبيرة بإحياء الحفل وسط حضور جماهيري كبير، وبعد غياب دام نحو 3 أعوام.
وجهت الفنانة أحلام رسالة شكر للجمهور التونسي، خلال ختام مهرجان قرطاج، قائلة: كبرتوني.. شكرًا على اختياري للمشاركة في ختام مهرجان قرطاج، وأتمنى أنا بنت الإمارات أكون شرفت بلدي.
وحرصت أحلام على مشاركة جمهورها لحظات التحضير للحفل عبر نشر صور من كواليس البروفات على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، في إشارة واضحة إلى حماسها الكبير للقاء جمهورها التونسي.
كما أكدت أحلام خلال مؤتمر صحفي سبق حفلتها، إن مشاركتها في مهرجان قرطاج بتونس مبادرة شخصية قامت بها تخليدا لذكرى النجمة الراحلة ذكرى.
وأكدت أنها أدت عمرة على روح النجمة التونسية الراحلة كنوع من الوفاء والتقدير.
وأوضحت: "قمت بالعمرة للفنانة ذكرى لأنها باقية في قلبي رغم رحيلها منذ سنوات، فما زالت حاضرة بيننا بفنها وأغنياتها الخالدة"، مشيرة إلى أن إرثها الفني سيبقى محفورا في ذاكرة عشاقها.
كما طلب أحد الصحفيين من أحلام خلال المؤتمر أن تقوم بتوجيه رسالة للفنانة أنغام، التي تمر بوعكة صحية شديدة في الفترة الأخيرة، لتظهر عليها علامات الحزن الشديد، قبل أن تجهش بالبكاء.
وقالت أحلام إن الحديث عن أنغام يؤلمها، مؤكدة أنها تمر بظرف صحي دقيق، معربة عن حزنها الشديد لما تعانيه.
وناشدت الحضور بالدعاء لها، متمنية لها الشفاء العاجل والعودة قريبا إلى جمهورها ومحبيها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا