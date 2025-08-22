سبقتها بالبكاء والدعاء لأنغام، أحلام تشعل مهرجان قرطاج بعد غياب 3 أعوام (فيديو)

أشعلت الفنانة أحلام، مسرح حفل ختام فعاليات الدورة 59 من مهرجان قرطاج الدولي، في دولة تونس، معربة عن سعادتها الكبيرة بإحياء الحفل وسط حضور جماهيري كبير، وبعد غياب دام نحو 3 أعوام.

وجهت الفنانة أحلام رسالة شكر للجمهور التونسي، خلال ختام مهرجان قرطاج، قائلة: كبرتوني.. شكرًا على اختياري للمشاركة في ختام مهرجان قرطاج، وأتمنى أنا بنت الإمارات أكون شرفت بلدي.

•ناويلك •

.

دخول أحلام بهذي الاغنية بمشاعر مختلطة.

وجمال الجمهور كان واضع بنبرة صوتها وعيونها

اللى كلها شوق ووله لهذا الجمهور

.#احلام_في_قرطاج #تونس #أحلام pic.twitter.com/x2xQhPGueH August 21, 2025

وحرصت أحلام على مشاركة جمهورها لحظات التحضير للحفل عبر نشر صور من كواليس البروفات على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، في إشارة واضحة إلى حماسها الكبير للقاء جمهورها التونسي.



كما أكدت أحلام خلال مؤتمر صحفي سبق حفلتها، إن مشاركتها في مهرجان قرطاج بتونس مبادرة شخصية قامت بها تخليدا لذكرى النجمة الراحلة ذكرى.

وأكدت أنها أدت عمرة على روح النجمة التونسية الراحلة كنوع من الوفاء والتقدير.

وأوضحت: "قمت بالعمرة للفنانة ذكرى لأنها باقية في قلبي رغم رحيلها منذ سنوات، فما زالت حاضرة بيننا بفنها وأغنياتها الخالدة"، مشيرة إلى أن إرثها الفني سيبقى محفورا في ذاكرة عشاقها.

كما طلب أحد الصحفيين من أحلام خلال المؤتمر أن تقوم بتوجيه رسالة للفنانة أنغام، التي تمر بوعكة صحية شديدة في الفترة الأخيرة، لتظهر عليها علامات الحزن الشديد، قبل أن تجهش بالبكاء.

“الله يرفع عنها إن شاءالله …” أحلام تبكي عند سؤالها عن أنغام بعد وعكتها الصحية ✨@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/77YKwWs8Dc — ET بالعربي (@ETbilArabi) August 21, 2025

وقالت أحلام إن الحديث عن أنغام يؤلمها، مؤكدة أنها تمر بظرف صحي دقيق، معربة عن حزنها الشديد لما تعانيه.

وناشدت الحضور بالدعاء لها، متمنية لها الشفاء العاجل والعودة قريبا إلى جمهورها ومحبيها.

