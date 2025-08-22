أثناء قيادته دورية، ترامب يقدم البيتزا والهامبرجر لقوات الشرطة والحرس الوطني في واشنطن (فيديو)

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس وجبات بيتزا وهامبرجر لمجموعة من قوات الشرطة والحرس الوطني التي كلفها بحملة رفيعة المستوى ضد ما وصفه بالجريمة المتفشية والتشرد في واشنطن.



وكان ترامب قد ألمح سابقا إلى أنه سيخرج في دورية، وقال لبرنامج تود ستارنز: "أعتقد أنني سأخرج الليلة مع الشرطة ومع الجيش بالطبع.. لذا سنقوم بعملنا".

لكن بدلا من ذلك، كانت رحلته سريعة إلى مركز عمليات شرطة الحدائق الأمريكية على نهر أناكوستيا.

ووجه ترامب في كلمة مقتضبة الشكر لسلطات إنفاذ القانون على جهودها.

وقال ترامب "أشعر بأمان شديد الآن وسمعت أن الناس آمنون للغاية، لكنني أعلم أنه في غضون أسبوعين سيكون الأمر عند مستوى أعلى بكثير".

وسعى ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إلى استخدام سلطات الطوارئ للسيطرة على شرطة العاصمة، وأصدر أمرا بنشر جنود من الحرس الوطني وأرسل مئات من مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين إلى العاصمة.

وأعلن البيت الأبيض اعتقال أكثر من 600 شخص بتهم مختلفة وإخلاء عشرات المخيمات من المشردين.

وأشار منتقدو حملة ترامب في جميع أنحاء العاصمة واشنطن إلى إحصائيات تظهر أن معدل الجرائم العنيفة في المدينة انخفض في عام 2024 وينخفض ​​مرة أخرى في عام 2025، كما وأعرب بعض السكان المحليين عن استيائهم، احتجاجا على ضباط فيدراليين متمركزين في أحيائهم.

ووفقا لاستطلاع رأي جديد أجرته صحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع "مدرسة شار" شمل 604 من سكان العاصمة واشنطن ونشر يوم الأربعاء، لا تحظى سيطرة ترامب على الشرطة بشعبية بين سكان المدينة، إذ تعارض الأغلبية (79%) من سكان العاصمة واشنطن إصدار الرئيس أمرا للحكومة الفيدرالية بتولي إدارة شرطة المدينة، وأمر الحرس الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي بدوريات في المدينة.

