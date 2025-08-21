الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الأزهرية السبت المقبل

الشيخ أيمن عبدالغني
الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نتيجة تنسيق القبول للالتحاق بالتعليم الأزهري، للمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك يوم السبت المقبل.

رابط نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

وطالب القطاع من أولياء الأمور المتقدمين بطلبات الالتحاق إلكترونيًّا، بالدخول على هذا الرابط  للاستعلام عن نتيجة أبنائهم، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري.

شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة والصدقات حملة «إلى المدرسة»

في سياق متصل، أطلق بيت الزكاة والصدقات، حملة «إلى المدرسة» للعام الدراسي 2025/2026، لتوزيع 300 ألف حقيبة مدرسية وأدوات مكتبية وزيٍّ مدرسي وحذاء على عشرات الآلاف من الطلاب في مختلف المحافظات؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وحرص الإمام الأكبر على متابعة إطلاق الحملة، حيث شارك فضيلته التلاميذ فرحتهم، ووجَّههم بالحرص على تحصيل العلوم والتفرغ للمذاكرة، والالتزام بالآداب والأخلاق، واحترام المعلم وتوقيره، مشددًا على أهمية المدرسة ومكانتها ودورها في التربية وترسيخ القيم النبيلة، موجهًا بأن تصل هذه الحملة إلى أبنائنا غير القادرين في كل ربوع الجمهورية، والعمل على تحقيق أهدافها النبيلة.

وأوضح بيت الزكاة أنَّ الحملة انطلقت من محافظة الأقصر وستجوب كل محافظات الجمهوريَّة، وتستهدف نحو 80 ألف طفل بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية؛ إدخالًا للبهجة على قلوبهم مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية التي قررتها شريعتنا الغراء.

العام الدراسي الجديد المعاهد الأزهرية بداية العام الدراسي تعليم الازهر توزيع شيخ الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية

