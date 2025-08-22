الجمعة 22 أغسطس 2025
اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 4 أصناف وارتفاع العنب الاصفر والتفاح

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، الموافق 22 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

أسعار الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر

  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 19 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 19 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار العنب كرمسن من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 20 إلى 38 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر بلح بارحي من 25 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر تين برشومي من 15 إلى 27 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جوافة بين 10 و20 جنيهًا.
  • تراوح سعر رمان بين 14 و28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.

أسعار الخوخ والبرقوق

  1. بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى خشابي من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.
سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز صعيدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

