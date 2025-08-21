عمر الوحش يتوج أفضل لاعب في مباراة المقاولون وحرس الحدود

توج عمر الوحش لاعب المقاولون بجائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود، التي جمعت الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز

انتهت مباراة المقاولون أمام حرس الحدود بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد أفضلية نسبية واستحواذ لصالح المقاولون العرب، الذي حاول خطف هدف التقدم، وشن لاعبوه بعض الهجمات، ولكنها لم تكن كافية لهز شباك الحرس، الذي اعتمد لاعبوه على الضغط القوي على حامل الكرة، وتضييق المساحات، لحرمان لاعبي المقاولون من الوصول لمرماهم.

واعتمد فريق حرس الحدود في هذا الشوط على الهجمات المرتدة، لكنها لم تشكل أي خطورة تذكر على مرمى محمود أبو السعود حارس ذئاب الجبل.

وفي الشوط الثاني كثف المقاولون من ضغطه الهجومي بحثا عن هدف الفوز، ولكن الاستبسال الدفاعي للاعبي حرس الحدود والرقابة اللصيقة لمهاجمي المقاولون، ساعد الضيوف على الحفاظ على نظافة شباكهم.

وشهدت الدقيقة 67 طرد لاعب حرس الحدود محمد بيومي، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين فقط

وسجل مهاجم المقاولون جوزيف أوشايا هدفا رائعا في الدقيقة 90+4، ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل.

تشكيل المقاولون أمام حرس الحدود

دخل فريق المقاولون العرب مباراته أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز بتشكيل مكون من:

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي ومحمد حامد واسلام هشام وعمر الوحش ومصطفى جمال وإبراهيم القاضي واسلام عبداللاه وجوزيف أوشايا ومحمد عنتر وأحمد مجدي كهربا ومحمود جودة.

المقاولون وحرس الحدود، فيتو

بدلاء المقاولون العرب

وتضم دكة البدلاء محمد عبدالناصر وانوماشي كالو وتشارلز باساي وجواكيم أوجيرا ونادر هشام ومحمد فوزي وعبدالرحمن سمانة ومحمد الكرتة ولؤي وائل.

تشكيل حرس الحدود أمام المقاولون

فيما دخل فريق حرس الحدود مباراته أمام المقاولون بتشكيل يضم كل من:

محمود الزنفلي - إسلامك أبو سليمة - محمود البدري - إبراهيم عبد الحكيم - فوزي الحناوي - محمد روقا - محمد الدغيمي - أحمد الشيخ - إيزي إيميكا - محمد النجيلي - محمود أوكا

موقف المقاولون وحرس الحدود في الدوري

بهذا التعادل يحتل المقاولون المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

