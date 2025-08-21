الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيراني

الخزانة الأمريكية،
الخزانة الأمريكية، فيتو

قالت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الخميس: فرضنا عقوبات جديدة لعرقلة صادرات النفط الإيرانية.

وأضافت الخزانة الأمريكية: العقوبات تستهدف مواطنا يونانيا وشركاته وحوالي 12 سفينة بأسطول سري لنقل صادرات نفط ‎إيران.

التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران

وفي الثامن من أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 18 كيانًا وفردًا، لدورهم في التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على  إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 18 كيانًا وفردًا يلعبون أدوارًا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية".

مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة

واتهمت واشنطن طهران بإنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وفق البيان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخزانة الأمريكية صادرات النفط الإيرانية إيران نفط إيران طهران

مواد متعلقة

الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل المحادثات مع وكالة الطاقة الذرية

9.13 تريليونات دولار، ارتفاع قياسي لحيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية

إيران تعلن اعتقال 20 جاسوسا للموساد في طهران ومحافظات أخرى

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل 18 كيانا وفردا

الأكثر قراءة

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

السيسي يعود للقاهرة عقب لقاء ولي عهد السعودية

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

ألفينا يسجل هدف الزمالك الأول في مرمى مودرن سبورت

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

وقف 7 خدمات لبطاقات التموين عبر المكاتب ومنصة مصر الرقمية

خدمات

المزيد

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

4 جنيهات انخفاضا في سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس (آخر تحديث)

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads