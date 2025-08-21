أمريكا تفرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيراني

قالت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الخميس: فرضنا عقوبات جديدة لعرقلة صادرات النفط الإيرانية.

وأضافت الخزانة الأمريكية: العقوبات تستهدف مواطنا يونانيا وشركاته وحوالي 12 سفينة بأسطول سري لنقل صادرات نفط ‎إيران.

التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران

وفي الثامن من أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 18 كيانًا وفردًا، لدورهم في التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 18 كيانًا وفردًا يلعبون أدوارًا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية".

مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة

واتهمت واشنطن طهران بإنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وفق البيان.

