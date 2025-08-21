الخميس 21 أغسطس 2025
محافظات

إعدام 117 كيلو لحوم دواجن و3 كيلو لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومراجعة تراخيص المحلات بالاشتراك مع الطب البيطري والصحة والتموين وحماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء بسوهاج.

وأسفرت  الحملة عن إعدام ١١٧ كيلو لحوم دواجن و٣ كيلو لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر للمخالفين بحى شرق سوهاج.

وأكد علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وحفاظًا على صحة المواطنين وحماية المستهلك.

