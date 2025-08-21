إعدام 117 كيلو لحوم دواجن و3 كيلو لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومراجعة تراخيص المحلات بالاشتراك مع الطب البيطري والصحة والتموين وحماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء بسوهاج.

وأسفرت الحملة عن إعدام ١١٧ كيلو لحوم دواجن و٣ كيلو لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر للمخالفين بحى شرق سوهاج.

وأكد علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وحفاظًا على صحة المواطنين وحماية المستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.