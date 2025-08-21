الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 92%

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح محافظ سوهاج يعتمد النتيجة

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة أغسطس 2025 بنسبة نجاح 92.31%.

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 92%

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد المتقدمين للدور الثاني 2025م، بلغ 31484 طالب وطالبة بينما حضر الامتحانات بالفعل 28417 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الناجحين 26231 طالب وطالبة بنسبة نجاح 92.31% وبلغ إجمالي الناجحين الدور الأول والثاني 86739 طالب وطالبة لتصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدورين 94.96% هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بسوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وزارة التربية والتعليم بسوهاج للشهادة الاعدادية العامة شهاده الاعداديه العامة سوهاج اليوم

الأكثر قراءة

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

رسميا، إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

الصحة: حالتا وفاة و18 مصابًا في حادث التصادم على طريق الإسكندرية - مطروح

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

15 سيارة إسعاف تهرع إلى المكان، اللقطات الأولى لحادث مطروح المروع (فيديو)

الإيقاف والإحالة للنيابة لـ 2 من مفتشي العمل لاتهامهما بتلقي رشوة

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يكشف سر حركة الظل وحكمة القيومية الإلهية (فيديو)

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads