اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة أغسطس 2025 بنسبة نجاح 92.31%.

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 92%

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد المتقدمين للدور الثاني 2025م، بلغ 31484 طالب وطالبة بينما حضر الامتحانات بالفعل 28417 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الناجحين 26231 طالب وطالبة بنسبة نجاح 92.31% وبلغ إجمالي الناجحين الدور الأول والثاني 86739 طالب وطالبة لتصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدورين 94.96% هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.