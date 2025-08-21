اجتماع موسع لقيادات تعليم الإسكندرية لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا استعداد للعام الدراسي الجديد، بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام بالمديرية وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد٢٠٢٥_٢٠٢٦.

ووجه مدير المديرية فى بداية حديثه بضرورة حصر المعلمين بالحصة لسد العجز بالمدارس قبل بداية العام الدراسي وإنهاء الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد٢٠٢٥_٢٠٢٦ بما يشمل أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة خلال الفترة الحالية، والانتهاء من كافة أعمال الدهانات والتشجير، مع الالتزام بعدم تعليق أكثر من يافطة لكل مدرسة.

توزيع الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي

وأكد على العمل على سد العجز بالندب الجزئي أو الكلي أو النقل استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، كما أشار إلى الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية من المخازن وتوزيعها على المدارس بسرعة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وشدد في تعليماته على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال والمهام المالية وصرف فروق ملاحظة الشهادة الإعدادية وصرف المستحقات لجميع العاملين بالإدارات التعليمية وسرعة الانتهاء والفصل فى الأحكام القضائية للعاملين..

وفى نهاية حديثه، وجه أبو زيد أكد أبو زيد بضرورة توعية أولياء الأمور بالفروق بين نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة، مع منح الطلاب حرية الاختيار بما يتناسب مع قدراتهم.

وذلك في إطار رفع مستوى الوعي التعليمي للطلاب وأسرهم بعقد ندوات ولقاءات حوارية مع أولياء الأمور وذلك لشرح البكالوريا المصرية الجديدة وتوضيح جميع النقاط التى يتناولها المجتمع السكندري فى البكالوريا المصرية لتوضيح الرؤية لدى الطالب وولي الأمر..

