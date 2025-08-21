الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اجتماع موسع لقيادات تعليم الإسكندرية لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

اجتماع موسع لقيادات
اجتماع موسع لقيادات تعليم الإسكندرية

عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم  بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا استعداد للعام الدراسي الجديد، بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام بالمديرية وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع.

بالإسم ورقم الجلوس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بأسيوط

لقطات من انطلاق حافلات الزمالك نحو الإسماعيلية استعدادا لموقعة مودرن سبورت

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد٢٠٢٥_٢٠٢٦.

ووجه مدير المديرية  فى بداية حديثه بضرورة حصر المعلمين بالحصة لسد العجز بالمدارس قبل بداية العام الدراسي  وإنهاء الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد٢٠٢٥_٢٠٢٦ بما يشمل أعمال الصيانة  الشاملة والبسيطة خلال الفترة الحالية، والانتهاء من كافة أعمال الدهانات والتشجير، مع الالتزام بعدم تعليق أكثر من يافطة لكل مدرسة.

توزيع  الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي

وأكد على العمل على سد العجز بالندب الجزئي أو الكلي أو النقل استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، كما أشار إلى الانتهاء من توزيع  الكتب المدرسية من المخازن وتوزيعها على المدارس بسرعة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وشدد في تعليماته على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال والمهام المالية وصرف فروق ملاحظة الشهادة الإعدادية وصرف المستحقات لجميع العاملين بالإدارات التعليمية وسرعة الانتهاء والفصل فى الأحكام القضائية للعاملين..

وفى نهاية حديثه، وجه أبو زيد أكد أبو زيد  بضرورة توعية أولياء الأمور بالفروق بين نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة، مع منح الطلاب حرية الاختيار بما يتناسب مع قدراتهم. 

وذلك في إطار رفع مستوى الوعي التعليمي للطلاب وأسرهم بعقد ندوات ولقاءات حوارية مع أولياء الأمور وذلك لشرح البكالوريا المصرية الجديدة وتوضيح جميع النقاط التى يتناولها المجتمع السكندري فى البكالوريا المصرية لتوضيح الرؤية لدى الطالب وولي الأمر..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية للعام الدراسى وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

بالإسم ورقم الجلوس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بأسيوط

حافلات جماهير الزمالك تستعد للتوجه إلى الإسماعيلية لحضور موقعة مودرن سبورت (صور)

أحدهم فقد أسرته، محافظ الشرقية يواسي أهالي ضحايا عقار الزقازيق المنهار (صور)

الأكثر قراءة

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

حقيقة توقف أعمال الإنشاء في استاد النادي الأهلي

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

أرملة رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك السابق تفجر مفاجأة عن سبب وفاته

خدمات

المزيد

4 جنيهات انخفاضا في سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس (آخر تحديث)

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads