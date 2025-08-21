تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

يتوجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.

العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتجسيدًا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

تطورات الحرب في قطاع غزة

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المباحثات بين الرئيس وولي العهد، والمقرر عقدها بمدينة نيوم، سوف تتناول سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، كما سيبحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلًا عن أمن البحر الأحمر.

ونرصد تطورات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض:

- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا قرارا رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودى.

مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

ويأتي محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي انطلاقًا من الروابط التاريخية الوثيقة التى تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.

تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة

- تابع الرئيس السيسي تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش مؤتمر إيجيبتس ٢٠٢٥ الذي استضافته القاهرة في شهر فبراير ٢٠٢٥.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية

- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

- تحرص مصر والسعودية على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين،و تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار فضلا عن التشديد عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي.

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

- لا تزال صدى كلمات الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في وجدان الشارع المصري حيث قال: "لا تمثل الاتفاقيات والمشروعات رغم أهميتها إلا قدر يسير من قوة العلاقة، كل المشاريع لا تعد شيئا أمام ما يمكننا أن نقول قوة العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، متانة واستدامة العلاقة التاريخية بين البلدين تكمن في الإيمان العميق من الشعبين والقيادتين بأن مصيرنا واحد واستقرارنا مشترك".

وتابع: "مصيرنا واحد واستقرارنا مشترك وتنميتنا ستكون متكاملة بإذن الله، ومن هذا المنطلق فإنني أؤكد بأن المملكة ستظل دائما شريكا داعما لجمهورية مصر العربية في جهود التنمية الشاملة".

وواصل: "أتمنى من الرئيس السيسي أن يسمح لي بالعفوية لدي أمنية في تقديم التحية للشعب المصري الحبيب لنا جميعا في كل المملكة العربية السعودية، كنت أتفرج على مسلسل فظيع نهاية الحلقة الأخيرة أغنية تحفة مقدمتها بسيطة ألف تحية للناس الحقيقية والناس العشرية أصحاب أحلى نفسية، مين في العالم أصحاب أحلى نفسية إلا في مصر، مصر مش بس فيها حاجة حلوة دي كلها حاجة حلوة".

الأمير عبد العزيز بن سلمان

وعانق الرئيس السيسي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، بعد كلمته موجها لها كل الشكر والتقدير على كلماته الطيبة.

من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كيف سأعقب بعد هذه الكلمات الطيبة، الكلام الرائع والداعم من شقيقي وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان واشقائنا في المملكة في الظروف التي تمر بها المنطقة أمر جدير بالتقدير والاحترام والإشادة".

وتابع: "توقيع اتفاقيات مع الصديقة والشقيقة دولة قبرص والرئيس القبرصي، دليل على حرصنا على تطوير وتنمية وبناء علاقات لصالح شعوبنا، نحن في مصر نسعى دائما من أجل البناء والتنمية والتعمير، ونعمل من أجل البناء والتنمية والتعبير بعيدا عن أي مظاهر تؤدي الي عكس ذلك".

- وجه الرئيس السيسي مؤخرا التهنئة إلى السعودية بمناسبة الإعلان عن فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وقال الرئيس السيسي: يطيب لي أن أوجه أصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الإعلان عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وتابع: وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأن يكون تنظيم البطولة حدثًا مميزًا يُسجل في تاريخ الرياضة العالمية والعربية.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية كونه نموذجًا لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصًا، ويعتبر نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلًا للربط الكهربائي وذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

- تابع الرئيس السيسي الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

- وجه الرئيس السيسي بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية كونه نموذجًا لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصًا، ويعتبر نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلًا للربط الكهربائي.

تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

- تحرص مصر والسعودية على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، وتعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار فضلا عن التشديد عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي.

- نظمت غرفة القاهرة التجارية مؤخرا برئاسة أيمن العشري فعاليات ملتقى الأعمال المصري السعودي، حيث تناول الملتقى المصري السعودي سبل تعظيم الاستثمار المباشر وغير المباشر بين الجانبين، والتعاون المشترك لمضاعفة التبادل التجاري البيني أو متعدد الأطراف مستفيدًا من اتفاقات التبادل الحر بين مصر والتكتلات الاقتصادية الإفريقية والأوروبية، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عقب دخول البلدين مطلع العام الجاري 2024 ضمن تكتل البيريكس ومشاركتهما في القمة الاقتصادية للبيريكس بقا زان الروسية مؤخرا.

زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى مصر

- حضر فعاليات ملتقى الأعمال وفد اقتصادي وتجاري يمثل غرفة التجارة والصناعة بمدينة مكة المكرمة الذي يضم مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال والمستثمرين يمثلون قطاعات تجارية عدة مثل السياحة والسياحة الدينية - الذهب والمجوهرات - الإستشارات الهندسية والإدارية - الأجهزة الإلكترونية - الصرافة والبنوك - استقدام الكوادر البشرية - الدعاية والإعلان وتنظيم الفعاليات - المقاولات العامة والتطوير العقارى وصناعة مواد البناء - الفنادق والتغذية والضيافة - قطاع التجزئة - المفروشات والسجاد - النقل والنقل البرى - الصناعات الثقيلة والخفيفة - إدارة السلامة والحشود.

- شهدت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء إلى مصر مؤخرا نتائج جيدة حيث تعد زيارة ناجحة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.

العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية

- التشديد عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي.

- الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.

تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية

- الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.

- تعزيز الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.

- التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام.

تصفية القضية الفلسطينية

- الإشارة إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة.

- المطالبة ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع

- تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه

- التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا.

- التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.

- التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وهو ما يؤكد على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

- ارتقت العلاقات بين القاهرة والرياض إلى الشراكة الاستراتيجية.

- هناك تقاربا تاريخيا بين البلدين يصب في مصلحة قضايا الأمة العربية.

- أهمية تلك الزيارة تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد الأحداث في قطاع غزة ولبنان والعمل بهدف الوصول إلى حلول لتهدئة الأوضاع في المنطقة، وإطلاق سياسة جادة لتحقيق السلام الدائم.

- تتكامل رؤى البلدان باعتبارهما أكبر قوتين عربيتين وإقليميتين فاعلتين، يربط بينهما تاريخ مشترك وطويل لخدمة القضايا العربية والإقليمية.

العلاقات المصرية السعودية

- تعميق العلاقات المصرية السعودية، ينعكس بشكل إيجابي على الكثير من القضايا العربية والإقليمية، خاصة في ظل تعقد الأزمات والمشاكل في دول المنطقة بداية من غزة ولبنان فضلا عن الصراع الإسرائيلي الإيراني.

- تتطابق رؤى البلدين وقيادتيهما تجاه قضايا مكافحة التطرف والإرهاب باعتبارها من أهم الأسباب التي تدفع المنطقة إلى هاوية الخطر بعيدًا عن الأمن والسلم والاستقرار المنشود حيث تكاتفت جهودهما، وقاما بتنسيق المواقف لمواجهة ذلك والوقوف بحسم وحزم ضد القوى والدول المحركة والداعمة له.

- طالبت مصر والسعودية مرارًا وتكرارًا باجتثاث منابع هذه الآفة الخطيرة التي هددت دولا ومجتمعات وأصبحت تشكل خطرا على العالم بأسره وليس فقط دول المنطقة.

- الزيارة ساعدت في دفع العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية التى تطورت كثيرا خلال الفترة الحالية إذ تؤدي التجارة والاستثمارات المتبادلة دورا محوريا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي حيث يعمل على تحقيق تلك الأهداف مجلس الأعمال المصري السعودي المصري الذي يلعب دورا رئيسيا في تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين وتنظيم اللقاءات التجارية لتعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار.

- كما تعمل العديد من اللجان المشتركة على تنمية العلاقات في مختلف المجالات من خلال العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتعزيز البيئة الاقتصادية في كلا البلدين.

- يعد التبادل التجاري بين مصر والسعودية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024 قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41٪ مقارنةً بالنصف الأول من 2023.

- تعد الاستثمارات من الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق الـ3 آلاف شركة.

