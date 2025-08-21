أصوات من السماء، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم
تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
تلاوات القرآن المجود الخميس
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة التحريم 30 ق.
18:52 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سور الأحزاب / الضحى /العلق 38 ق.
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى الفرقان / قصار السور 45 ق.
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورتى سبأ / المزمل 44 ق.
03:40(قرأن قبل الفجر) للشيخ أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة آل عمران 30 ق.
تلاوات المصحف المرتل اليوم الخميس
الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي الأعراف - الأنفال ومدة التلاوة / ٣٠ق.
الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الأنفال - التوبة ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي التوبة - يونس ومدة التلاوة / ۲۸ ق.
الساعة / ١١:١٧ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي يونس - هود ومدة التلاوة / ۲۸ ق.
الساعة / ١١:٥٠ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة هود ومدة التلاوة / ٢٧ ق.
الساعة / ١٣:٣٨ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي هود - يوسف ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ١٥:٠٥ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة يوسف ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ۱۷:۲۳ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور آخر يوسف - الرعد - إبراهيم ومدة التلاوة / ۲۹ ق.
الساعة / ١٧:٥٤ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي إبراهيم - الحجر ومدة التلاوة / ٢٧ ق.
الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة النحل ومدة التلاوة / ٢٩ ق.
الساعة / ٠٢:٣٦ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي النحل الإسراء ومدة التلاوة / ۳۱ ق.
الساعة / ٠٣:٠٨ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي الإسراء الكهف ومدة التلاوة / ٣١ ق.
فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ١٩:٥٠
والتلاوة من / من أول سورة الأحقاف إلى آية ۱۸ سورة محمد تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبدالله / ومدة التلاوة ٣٠ ق.
فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:١٥.
والتلاوة من سورة الدخان من آية ۲۳ إلى آية ۸۹ من سورة الجانية تسبقها تقدمة الشيخ / محمود برانق ومدة التلاوة ١٨ق.
الختمة المرتلة
تذاع في الساعة ٠١:٥٢ تلاوة للقارئ / أحمد محمد عامر / من الآية ۱۸۳ من سورة البقرة وحتى الآية ٢٣٧ / ٣٠ ق
