الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أصوات من السماء، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم. فيتو

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

 

تلاوات القرآن المجود الخميس

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سورة التحريم  30 ق.


18:52 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  عبدالعزيز على فرج  وما تيسر من سور الأحزاب / الضحى /العلق  38 ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى الفرقان / قصار السور 45 ق.


24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالعزيز حصان  وما تيسر من سورتى سبأ / المزمل 44 ق.


03:40(قرأن قبل الفجر) للشيخ أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة آل عمران  30 ق.

 تلاوات المصحف المرتل اليوم الخميس 
الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي الأعراف - الأنفال ومدة التلاوة / ٣٠ق.


الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سورتي الأنفال - التوبة ومدة التلاوة / ٣٠ ق.


الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة / ٣٠ ق.


الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سورتي التوبة - يونس ومدة التلاوة / ۲۸ ق.


الساعة / ١١:١٧ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي يونس - هود ومدة التلاوة / ۲۸ ق.


الساعة / ١١:٥٠ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة هود ومدة التلاوة / ٢٧ ق.


الساعة / ١٣:٣٨ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي هود - يوسف ومدة التلاوة / ٣٠ ق.


الساعة / ١٥:٠٥ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة يوسف ومدة التلاوة / ٣٠ ق.


الساعة / ۱۷:۲۳ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور آخر يوسف - الرعد - إبراهيم ومدة التلاوة / ۲۹ ق.


الساعة / ١٧:٥٤ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي إبراهيم - الحجر ومدة التلاوة / ٢٧ ق.


الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة النحل ومدة التلاوة / ٢٩ ق.


الساعة / ٠٢:٣٦ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي  النحل الإسراء ومدة التلاوة / ۳۱ ق.


الساعة / ٠٣:٠٨ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي الإسراء الكهف ومدة التلاوة / ٣١ ق.

 فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ١٩:٥٠


والتلاوة من / من أول سورة الأحقاف إلى آية ۱۸ سورة محمد تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبدالله / ومدة التلاوة ٣٠ ق.


 فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:١٥.


والتلاوة من سورة الدخان من آية ۲۳ إلى آية ۸۹ من سورة الجانية تسبقها تقدمة الشيخ / محمود برانق ومدة التلاوة ١٨ق.


 الختمة المرتلة
تذاع في الساعة ٠١:٥٢ تلاوة للقارئ / أحمد محمد عامر / من الآية ۱۸۳ من سورة البقرة وحتى الآية ٢٣٧ / ٣٠ ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إذاعة القرآن الكريم الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة الخريطة الكاملة للتلاوات الختمة المرتلة آل عمران إذاعة القرأن الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المصحف المرتل تلاوات إذاعة القرأن الكريم تلاوات القرآن المجود خريطة التلاوات عبد الباسط عبد الصمد مصطفى اسماعيل محمود خليل الحصري محمد عبدالعزيز حصان

الأكثر قراءة

القبض على البلوجر نورهان حفظي بحوزتها دولارات ومخدر "الآيس" وفيديوهات خادشة للحياء

لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، دير درنكة يوفر "سندويتشات وميا" للزوار وكله بـ"جنيه" (فيديو)

أسعار المانجو اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، انخفاض 4 أصناف منها الصديقة

سعر الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع العنب والتين البرشومي

حاولوا منعه، فانس يكشف رد فعل القادة الأوروبيين على اتصال ترامب ببوتين في اجتماع واشنطن

بالأحضان، زعيم كوريا الشمالية يستقبل قادة عسكريين شاركوا في عمليات تحرير كورسك (صور)

بعد ظهور النتيجة، كيفية الدخول على موقع تقليل الاغتراب 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مزارعو البطاطس يدخلون نفق الخسائر.. وتوقعات بأسعار قياسية عام 2026 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads