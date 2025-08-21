الخميس 21 أغسطس 2025
أخبار مصر

السكك الحديد تطلق اليوم خدمة "Premium Lounge" لركاب القاهرة الإسكندرية

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة "Premium Lounge" على متن رحلاتها  من القاهرة إلى الإسكندرية والعودة، على أن تبدأ أولى الرحلات على القطار رقم 905 / 916، اعتبارًا من اليوم  الخميس الموافق 21 أغسطس 2025 وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير الخدمات المقدمة  للركاب.


وتحقق الخدمة الجديدة مستوى جديدًا من الراحة والتميز بدءًا من لحظة دخول المحطة وحتى نهاية الرحلة، حيث توفر للمسافرين "صالات انتظار مكيفة مجهزة بخدمات الضيافة وشاشات العرض، وتخصيص عدد من العربات المميزة المزودة بمقاعد مريحة تحقق مستوى عالٍ من الرفاهية والتميز خلال الرحلة.


وأتاحت الهيئة سهولة الحصول علي الخدمة الجديدة عبر الحجز بالطرق والتطبيقات المتنوعة، فضلًا عن فريق متخصص لخدمة العملاء، كذلك حصول مستخدمي الخدمة على تخفيض بقيمة 10% على المشتريات والخدمات المقدمة بمنافذ البيع داخل المولات التجارية بمحطتي القاهرة وسيدي جابر.


وأكدت الهيئة حرصها المستمر على تطوير أوجه الخدمات المقدمة للمواطنين على متن خطوط السكك الحديدية.

