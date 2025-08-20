الخميس 21 أغسطس 2025
عمرو سعد يبحث عن بطلة لمسلسله "من أول وجديد"

عمرو سعد
عمرو سعد

انتهى الفنان عمرو سعد من التحضيرات الأولية لمسلسل جديد يحمل اسم “من أول وجديد”، والذي يشهد التعاون بينه وبين المنتج تامر مرسي، والمخرج حسين المنباوي.

 

واجتمع سعد مع مخرج العمل خلال اليومين الماضيين للاستقرار على إحدى النجمات للمشاركة في بطولة المسلسل، الذي يتكون من عشر حلقات ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خارج السباق الرمضان.

 

عمرو سعد

وعلى جانب آخر أعلن النجم عمرو سعد أن الانتهاء الكامل من تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد والذي يحمل اسم الغربان.

وقال سعد: الحمد لله الانتهاء من التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي قريبا إن شاء الله #the_crows الغربان.

وتستعد دور العرض السينمائى المصري لاستقبال أحدث الإنتاجات السينمائية، المقرر أن يتم طرحها خلال الأشهر القادمة من العام الحالي.

 

ويأتي العمل من بطولة النجم عمرو سعد وبتوقيع المخرج ياسين حسن.

ويسعى المخرج ياسين حسن على قدم وساق من انتهاء عمليات المونتاج لفيلم “ الغربان”، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ومي عمر، بعد فترة طويلة من التصوير وعمليات المونتاج والميكساج.

 

أحداث فيلم الغربان

تدور أحداث فيلم الغربان في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد ومي عمر، محمد علاء وأسماء أبو اليزيد وماجد المصري وعبد العزيز مخيون ومريهان حسين وأحمد وفيق وصفاء الطوخي وآخرون، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.

