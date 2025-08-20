الأربعاء 20 أغسطس 2025
استجواب 3 متهمين في واقعة احتجاز سيدتين والتعدي عليهما ببولاق الدكرور

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تستجوب نيابة الجيزة 3 اشخاص اتهمتهم سيدتان باحتجازهما داخل شقة ببولاق الدكرور، والاعتداء عليهما، للوقوف علي ملابسات الحادث. 

وخلال التحقيقات، كشفت المجني عليهما أنهما تعرضتا للاحتجاز داخل شقة على يد 3 أشخاص، والاعتداء عليهما بالإكراه، مما دفعهما للهرب قفزا من النافذة، وتعرضهما للإصابة.

 

القبض علي المتهمين بالجيزة 

 

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض سيدتين لاعتداء في بولاق الدكرور.

حدد رجال المباحث بإشراف المقدم أيمن سكوري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، هوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بحجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات. 


 

