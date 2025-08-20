رئيس جامعة الإسكندرية يبحث جاهزية مستشفيات المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لبحث جاهزية المستشفيات الجامعية بالجامعة لاعتمادها وفق معايير الجودة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسكندرية.

وأكد الدكتور قنصوة أن الجامعة بما تمتلكه من مستشفيات تعليمية متخصصة، وبنية تحتية طبية متطورة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والخبراء، قادرة على أن تكون الركيزة الأساسية لإنجاح تطبيق المنظومة.

وشدد رئيس الجامعة، على أن الإسكندرية ستصبح أول محافظة كبرى تُطبق بها المنظومة العام المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الجامعة ستسخر جميع إمكاناتها العلمية والطبية والبشرية لإنجاح المشروع الوطني التاريخي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصًا على توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين دون تمييز.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد طه، بالجاهزية العالية لمستشفيات جامعة الإسكندرية، واصفًا إياها بأنها شريك رئيسي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، لما تملكه من خبرات وتجهيزات متقدمة تجعلها قادرة على تقديم خدمات علاجية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأكد حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لتسريع اعتماد المستشفيات الجامعية وضمان جاهزيتها للانضمام إلى المنظومة.

وعلى هامش الزيارة، افتتح رئيس الجامعة ورئيس الهيئة، المؤتمر الثاني لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحي الشامل، والذى استضافته كلية الطب جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور علي عبد المحسن، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور تامر عبد الله، القائم بأعمال عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية.

وبصحبتهم الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، والدكتور عصام بديوي، المدير التنفيذي للمستشفيات بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وممثلي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبحضور واسع من القيادات الجامعية والصحية وممثلي المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، والنقابات الطبية.

رافق رئيس الهيئة وفد الجامعة في جولة تفقدية شملت مستشفى سموحة الجامعي، حيث تم الاطلاع على أحدث التجهيزات الطبية وخطط التطوير الجارية لتلبية معايير الاعتماد.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية في ختام الفعاليات، أن الجامعة ماضية في تطوير مستشفياتها الجامعية ورفع كفاءتها التشغيلية والبشرية، بما يتكامل مع خطط الدولة لإصلاح المنظومة الصحية وضمان استدامتها، وبما يرسخ مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية وعلاجية وبحثية رائدة تخدم المجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.