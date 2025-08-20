محافظ كفر الشيخ ينعي والد حارس المرمى محمد الشناوي

نعى اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، والد الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، الذي وافته المنية إثر حادث أليم مساء أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن تجري مراسم الدفن بعد ظهر اليوم الأربعاء بمسقط رأسه بمركز الحامول.

وتقدم محافظ كفر الشيخ بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما أثنى في الوقت ذاته على الروح الرياضية والخلق الرفيع الذي يتمتع به الكابتن محمد الشناوي، والذي يُعد نموذجًا مشرفًا لشباب محافظة كفرالشيخ.

