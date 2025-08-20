الأربعاء 20 أغسطس 2025
حوادث

تهتك بالبنكرياس، نص التقرير الطبي لعاطل مصاب بطلق ناري في المرج

كشف التقرير الطبي لعاطل أصيب بطلق ناري على يد آخر في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة المرج بسبب خلافات سابقة، عن وجود تهتك بالبنكرياس والمجني عليه يخضع للعلاج تحت الملاحظة الطبية. 

وكانت مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسماع دوي طلقات نارية، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين عاطلين بعزبة هاشم سلمان بسبب خلافات سابقة بينهما، أقدم فيها أحدهما بالتعدي على الآخر بالضرب ثم أخرج سلاحا ناريا من بين طيات ملابسه وأطلق منه عيارا أصاب المجني عليه في البطن.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

قسم شرطة المرج المرج مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة

