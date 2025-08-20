إدارة الطلاب الوافدين تنظم لقاءات افتراضية مع المكاتب الثقافية للسعودية والبحرين بالقاهرة

نظَّمت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين برئاسة الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة، لقاءين افتراضيين مع كل من المكتب الثقافي للمملكة العربية السعودية والمكتب الثقافي لمملكة البحرين بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة للترويج لمنصة "ادرس في مصر" وتعزيز مكانة مصر كمقصد تعليمي دولي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

وقد شهد اللقاء الافتراضي مع المكتب الثقافي للمملكة العربية السعودية حضور الدكتور منصور بن زيد الخثلان، القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجامعات المصرية، شملت: جامعة حلوان، جامعة بورسعيد، جامعة المنيا، جامعة MSA، جامعة الجلالة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

وشهد اللقاء عروضًا تفصيلية للجامعات المشاركة حول البرامج الأكاديمية، والتخصصات المتاحة، والمرافق التعليمية والخدمات التي تقدمها للطلاب الوافدين.

كما نظَّمت الإدارة لقاءً افتراضيًا مع المكتب الثقافي لمملكة البحرين بالقاهرة، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجامعات المصرية وهي: جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة المنصورة، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST).

واستعرضت الجامعات خلال اللقاء برامجها الأكاديمية، والفرص الدراسية التي تقدمها للطلاب الوافدين، فضلًا عن المرافق التعليمية والخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور أحمد عبد الغني أن اللقاءين استهدفا التعريف بآليات وخطوات التقديم عبر منصة "ادرس في مصر"، والإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم، بما يسهل على الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة عملية الالتحاق بالجامعات المصرية.

كما لفت إلى التفاعل الكبير من الطلاب السعوديين والبحرينيين المهتمين بالدراسة في مصر، حيث أعربوا عن استفادتهم البالغة من العروض والمناقشات، التي ساعدتهم في التعرف على مزايا التعليم الجامعي في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتبسيط إجراءات قبولهم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة التعليم الجامعي المصري على المستوى الدولي من خلال التواصل المباشر مع الطلاب في مختلف الدول.

