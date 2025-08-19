خالد جلال ناعيا الدكتور يحيى عزمي: تخرجت على يديه أجيال من السينمائيين

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الدكتور يحيى عزمي أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما، والذي لبى نداء ربه صباح اليوم الثلاثاء.

المخرج خالد جلال ينعي يحيى عزمي

وقال المخرج خالد جلال: إننا فقدنا اليوم أستاذا من أساتذة الإخراج السينمائى، الذى تخرج على يديه أجيال عديدة من السينمائيين، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

ويتقدم رئيس قطاع المسرح بخالص العزاء والمواساة لحرم الفقيد الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ولكل أسرة الفقيد ومحبيه، داعيا المولى عز وجل بأن يلهمهم الصبر والسلوان.

