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محافظات

انهيار عقار قديم وتساقط أجزاء من آخر بحي وسط الإسكندرية (صور)

عقار محرم بك المنهار،فيتو
عقار محرم بك المنهار،فيتو

 شهدت منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، انهيار عقار قديم مهجور في شارع ابن خليفة رقم ١٣ بمنطقة محرم بك التابعة لحي وسط الإسكندرية، وتساقط أجزاء من عقار مجاور رقم ١١،  وذلك دون إصابات أو تلفيات جراء الانهيار. 

تلقت غرفة عمليات حي وسط، إخطارا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية،  يفيد بأنهيار جزء كبير من العقار رقم ١٣ بشارع ابن خليفة محرم بك،  ووجود أجزاء خطرة بالعقار رقم ١١ المجاور له وهو خالي من السكان. 

وتوجهت قوة أمنية بصحبة مسئولي الحي، وبالمعاينة تبين العقار رقم ١٣ عقار قديم وخالي من السكان وانهارت أجزاء كبيرة منها، وهو عبارة عن هيكل حوائط حاملة، وتقرر العمل على إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار  ١٣ والعقار  المجاور له  ١١ ابن خليفة، وهو أيل للسقوط أيضا  من قبل إدارة المشروعات، ولا يوجد إصابات أو تلفيات جراء الانهيار.

وأفاد مسئولي حي وسط، أن العقار  رقم ١٣ شارع  ابن خليفة صادر له قرار هدم برقم ٢٢٨ لسنة ٢٠١٠، ولم ينفذ ملاك العقار قرار الهدم حتى تاريخه.

تحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

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