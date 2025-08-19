أسطورة ولكن، بنزيما يتحدث عن مواجهة رونالدو في كأس السوبر السعودي

تترقب جماهير الكرة السعودية والعربية مواجهة نارية بين فريقي النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والتي تعد من أبرز مباريات الموسم.

من المقرر أن تُقام المباراة على ملعب هونج كونج، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.



وتنافس 4 أندية على كأس السوبر، هي النصر والاتحاد والأهلي والقادسية، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 23 أغسطس الجاري.

وفي مؤتمر صحفي عُقِد الإثنين، قال مهاجم الاتحاد كريم بنزيما عن مواجهة النصر: "الناديان يملكان مجموعة رائعة من اللاعبين، وستكون بداية مثالية لموسمنا الجديد أن نحقق لقب هذه المسابقة".

وتابع: "نحن بحاجة لدعم جماهيرنا الرائعة مثل ما تعودنا عليهم، ونعدهم بالأداء المضاعف على أرض الواقع، ورغبتنا عالية في تحقيق الانتصارات".

وعن زميله السابق في نادي ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، ذكر كريم: "كريستيانو من اللاعبين الرائعين، ولكن الأفضل سيفوز اليوم الثلاثاء".

وأضاف: "لا أعرف إن كان تحديا، فأنا لا ألعب ضده. إنها ليست مباراة بين كريم وكريستيانو، لا. ما أستطيع قوله هو إنه أسطورة كرة قدم. لقد قدّم ولا يزال يُقدّم الكثير لهذه الرياضة".

