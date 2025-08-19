بعد فوزه بالمركز الأول بدراما رمضان، مصطفى شعبان يكشف عن 5 أسباب وراء نجاح حكيم باشا

كشفت إحصائية للمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط عن اختيار النجم مصطفى شعبان كصاحب المركز الأول لدراما رمضان 2025 من حيث نسب المشاهدة على مدار شهر رمضان الماضي.

النجم مصطفى شعبان

وعلق (شعبان) عن اختياره نجم رمضان الأول: الحمد لله أولًا وأخيرًا، الفضل والنجاح من عند ربنا، والإنجاز ده ما كانش هيتحقق غير بدعم جمهوري الغالي اللي دايمًا بيقف جنبي وبيدعمني في كل خطوة.



وتابع حديثه: مجهود زملائي النجوم، ودعم شركة الإنتاج، وإخلاص فريق العمل اللي تعبوا عشان نطلع بأحسن صورة، وإن شاء مكملين للأحسن دايمًا.

مسلسل حكيم باشا

وقدم مصطفى شعبان السباق مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025 والذي دخل به عالم الدراما الصعيدية لأول مرة.

وشارك في العمل بجانب مصطفى شعبان كل من سهر الصايغ، ورياض الخولي، ولا يعد ذلك التعاون الأول بين الثلاثي، حيث تعاونوا في مسلسل "بابا المجال".

يذكر أن مصطفى شعبان خاض منافسات الموسم الرمضاني لعام 2024 بمسلسل المعلم، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي.

ويتناول المسلسل صراعات سوق السمك، من خلال شخصية المعلم التي يقدمها مصطفى شعبان وهو تاجر سمك، وتقدم سهر الصايغ شخصية صيدلانية وهي زوجة مصطفى ضمن الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.