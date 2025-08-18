قرار قضائي في محاكمة 6 متهمين بـ "داعش أكتوبر"

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4019 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش أكتوبر"، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى خلال الفترة من عام 2022 وحتى 11 يناير 2023 قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والأمن للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم بأهدافها، ووجهت لهم تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في أطفيح والجيزة، فيما تستمر المحكمة في دراسة الأدلة والشهادات قبل الفصل النهائي في القضية.

