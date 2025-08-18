الإثنين 18 أغسطس 2025
هاني أحمد زويل أول ضيوف "هذا الرجل أبي" على شاشة التليفزيون المصري

أسرة الراحل أحمد
أسرة الراحل أحمد زويل مع المسلماني؛ فيتو

حل الدكتور هاني أحمد زويل نجل العالم الدكتور أحمد زويل ضيفًا على برنامج (هذا الرجل أبي) الذي تقدمه الإعلامية نانسي حمزة، وذلك في أولي حلقات البرنامج الذي يبث علي شاشة التليفزيون المصري قريبًا.

وكان الكاتب أحمد المسلمانى والدكتور هاني أحمد زويل قد قاما بإزاحة الستار عن استديو أحمد زويل.

 

إطلاق اسم أحمد زويل على ستديو ٤٥ 

يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام قد أطلقت اسم العالم أحمد زويل على استديو 45 إذاعة، باعتبار أن الإذاعة المصرية هي أول من قدمت الدكتور زويل في الإعلام العربي والدولي، وذلك عبر برنامج الإذاعية الشهيرة الأستاذة آمال فهمي قبل سنوات عديدة من حصول الدكتور زويل علي جائزة نوبل 
وقد حظي إطلاق اسم الدكتور زويل علي استديو 45 بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

وأعرب هاني أحمد زويل عن سعادته الغامرة لإطلاق اسم والده علي استديو بماسبيرو الذي يعد أحد أكبر قلاع القوة الناعمة العربية.

