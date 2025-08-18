الإثنين 18 أغسطس 2025
أخبار مصر

بكود الطالب، رابط الاستعلام عن نتيجة الاختبارات الإلكترونية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

 

اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الرابط التالي من هنـــا .
 

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث يتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من  الجمعة الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٥.

وأكدت الوزارة أن عملية اختيار الطلاب تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.

أنس الكومي من الشرقية، رفض الثانوية العامة فحقق التفوق في التكنولوجيا التطبيقية

فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج

 

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المدارس تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، مما يُسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح هذه المدارس للطلاب العديد من المميزات، من بينها تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية.

وأكدت الوزارة أن التعليم الفني التكنولوجي يشهد نقلة نوعية هذا العام، حيث تم زيادة عدد المدارس والتخصصات الجديدة، وربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر، فضلًا عن الشركاء الصناعيين في مختلف المجالات.

 العديد من هذه المدارس تم تطويرها لتكون مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية وتطبق أنظمة ترشيد الطاقة، كما تم تحويل العديد منها إلى مدارس ذكية مزودة ببنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة، وتعمل بأنظمة رقمية متكاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتيح هذا العام للطلاب الاختيار من بين مجموعة من التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تركيبات وصيانة منظومة الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، وتخصص الكهرباء، وسلاسل الإمداد والتوريد.

ونوهت الوزارة عن هذه الروابط الهامة للتقديم والاستعلام، حيث يمكن الاطلاع على طريقة التقديم من خلال هذا الفيديو 
‏ 

وللتقديم الإلكتروني:
‏ وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية، والعائدين من الخارج (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية في العام السابق والراغبين في تغيير نوعية التعليم، يمكنهم التسجيل عبر هذا الرابط 

مدارس التكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم التكنولوجيا التطبيقية الشهادة الاعدادية

