كيف يتصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟

تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات تنظم وضع الإعلانات في القرى والمدن حفاظا على المظهر الحضاري، وحماية للمواقع الأثرية والتراثية من التشويه البصري.

ضوابط حظر ترخيص الإعلانات

وطبقا لنص المادة 37 من القانون، يُحظر الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى، إذا كانت تخالف أسس ومعايير الإعلانات المقررة مع عدم جواز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات مخالفة

ولا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:



1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.



2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.



3- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.



4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.



حماية الهوية البصرية للمدن المصرية

إضافة إلى أي أماكن أو محاور مرورية يصدر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بما يضمن التنسيق الحضاري وحماية الهوية البصرية للمدن المصرية.

وفي هذا الصدد، نص القانون في المادة 9 منه على أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات



وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.



ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.



ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

