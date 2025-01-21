الإسكان تحذر من التعامل مع أي شركات أو جمعيات أو أفراد لحجز أراضٍ بالنوبارية الجديدة

حذر جهاز تنمية مدينة النوبارية، من التعامل مع أي شركات أو جمعيات أو أفراد تدعي الإعلان عن حجز أو استلام قطع أراضٍ بامتداد مدينة النوبارية الجديدة، وذلك نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض الشركات والجمعيات والأفراد بالإعلان عن فرص بيع أراضٍ تقع داخل امتداد مدينة النوبارية الجديدة رغم سابقة تحذير الجهاز من هذا الأمر.

وأشار الجهاز في بيان له، إلى أن امتداد مدينة النوبارية تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ولا يوجد أي تعامل عليها إلا من خلال الهيئة والجهاز.

وطالب الجهاز المواطنين بعدم التعامل مع أي شركات أو أفراد تدعي بيع الأراضي بمنطقة امتداد مدينة النوبارية الجديدة وأن جميع المبيعات والتصرفات تتم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الجهاز، أن منطقة امتداد النوبارية الجديدة تحت التخطيط ولم يتم طرح أي قطع أراضٍ بها حتى تاريخه، ويهيب الجهاز بكل من يريد شراء قطع اراض داخل امتداد مدينة النوبارية الجديدة الانتظار لحين طرح قطع الأراضي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وطبقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في المدن الجديدة.

انتفاع ترفيهي بمساحة 4118 متر وأرض سكني بمساحة 13531 متر بسعر 4190 جنيه.

كما تطرح بالعلمين الجديدة أرض سكني بمساحة 4199 مترًا بسعر 6295 جنيهًا للمتر، أرض سكني بمساحة 4200 متر بسعر 6295 جنيهًا للمتر، أرض سكني بمساحة 4150 مترًا بسعر 6295 جنيهًا، وأرض سكني بمساحة 15313 مترًا بسعر 5395 جنيهًا.

كما تطرح بالصالحية الجديدة ارض تجاري بمساحة 11260 مترًا بسعر 7365 جنيهًا.

وبمدينة العاشر من رمضان أرض بمساحة 6122 مترًا بسعر 5670 جنيهًا للمتر، وأرض مخازن بمساحة 43257 مترًا بسعر 5670 جنيهًا، وأرض معارض بمساحة 43257 مترًا بسعر 10635 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1851 مترًا بسعر 13920 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 199673 مترًا بسعر 4910 جنيهات.

اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المطورين العقاريين والكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، لبحث فرص التعاون، ومتابعة معدلات التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن اجتماع اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى اننا نستهدف وجود تكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، بجانب رؤية الدولة المصرية لتنمية المنطقة بالكامل.

وأكد وزير الإسكان ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك فى ضوء الإقبال الكبير الذى شهده الساحل الشمالى فى الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالى الغربى، موجها بوضع برنامج زمني لتنفيذ هذه الفنادق وفقا لأعلى المستويات.

واستعرض الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة ووجود تكامل بين المشروعات والنطاقات التنموية بالمنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ ممشى للزائرين يربط بين المشروعات بالمنطقة به كافة الخدمات المتاحة، كما تم استعراض الأراضي المقترحة للتنمية المستقبلية.

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