قبل انطلاقه، كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس السوبر السعودي

السوبر السعودي،فيتو
كأس السوبر السعودي، تستضيف مدينة هونج كونج لأول مرة على الإطلاق، بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2025 والذي سينطلق غدا الثلاثاء.

وتعود البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 4 فرق، يشارك في البطولة الاتحاد بصفته بطل الدوري، والنصر صاحب المركز الثالث، والقادسية وصيف كأس الملك، بالإضافة إلى الأهلي السعودي  الذي حل بديلًا عن الهلال، حامل اللقب بعد انسحابه.

موعد مباريات كأس السوبر السعودي 2025

وجاءت مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي وفق ما تم الإعلان عنه، على النحو التالي: 

النصر – الاتحاد:  الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 3:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القادسية – الأهلي: الأربعاء 20 أغسطس 2025، 3:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

الفائز من 1 – الفائز من 2: السبت 23 أغسطس 2025- 3:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وحصلت شبكة قنوات ثمانية على حقوق بث المسابقات السعودية للأندية في الموسم الجديد، وستكون الوسيلة الوحيدة لمتابعة بطولة كأس السوبر السعودي 2025.

نظام مسابقة كأس السوبر السعودي

ويُشارك نادي الاتحاد في كأس السوبر بصفته بطلًا لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري روشن السعودي في الموسم المنصرم.

وتأتي مشاركة القادسية في السوبر السعودي بعدما جاء وصيفًا للاتحاد في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما سيشارك النصر في البطولة بعدما احتل المركز الثالث جدول ترتيب دوري روشن.

وكان الهلال ضمن المشاركين في البطولة بعدما جاء في المركز الثاني في دوري روشن، لكنه قرر الانسحاب ليشارك الأهلي بدلًا عنه.

