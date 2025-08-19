موعد القرعة العلنية لتخصيص شقق الإسكان الحر

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن موعد القرعة العلنية لتخصيص شقق ديارنا وذلك للمتقدمين وفق المدينة التي تم اختيارها والمدونة في استمارة الحجز، خلال الفترة من ١٥-٤-٢٠٢٥ إلى ١٢-٦-٢٠٢٥.

وسيتم إجراء القرعة في الصالة المغطاة رقم (1) بإستاد القاهرة الدولي، وتبدأ جميع القرعات في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتعقد القرعة العلنية لتخصيص شقق الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة. يوم الأحد ٢٤-٨-٢٠٢٥.

إجراءات الحضور:

- الحضور "باستمارة الحجز أو إيصال السداد" بمقر إجراء القرعة من الساعة ٩:٠٠ صباحًا حتى الساعة١١:٠٠صباحًا طبقًا للأيام المحددة أعلاه، ووفق المدينة المدونة في استمارة الحجز.

⁠- غلق الأبواب في تمام الساعة ١١:٠٠صباحًا لبدء إجراءات القرعة العلنية.

- الحضور يقتصر على المتقدمين فقط أو من ينوب عنهم بموجب توكيل خاص.

- في حالة عدم الحضور، تقوم اللجنة بإدراج بطاقة بيانات العميل في الصناديق المخصصة لإجراء القرعة.

وأكد البنك على أنه سيُسمح للراغبين في الحضور بالدخول في الموعد المحدد لكل مجموعة وفق الجدول الزمني المعلن، وعدم الحضور لا يؤثر في أحقية المتقدم في الاستفادة من نتائج القرعة أو الحصول على وحدته في حال فوزه.

- ⁠يأتي هذا القرار من منطلق حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان على مصلحة المتقدمين، وتسريع إجراءات الحجز، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد بنك التعمير والإسكان، على مدار أكثر من 46 عامًا، هو الشريك الداعم لعملاء الهيئة، ويواصل العمل على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمات الدعم والمساندة. كما سيتم الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد فور الانتهاء من جميع الأعمال التقنية، ليقدم للعملاء تجربة حجز إلكترونية متطورة وآمنة على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

حالات إلغاء التخصيص شقق الإسكان

وحددت الوزارة حالات إلغاء التخصيص الشقق كالتالي:

(١) الشروط البنائية

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.

في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.

-بناء على طلب المخصص له الوحدة.

-عدم استكمال سداد الـ20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

-عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

وتطرح الوزارة ٣٥۰۸۸ شقة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان بمشروعات: شقق ديارنا بعدد من المدن الجديدة، وشقق جنة مصر بالمنصورة الجديدة، وشقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة، وشقق مشروع بشاير، وشقق مشروع أهالينا.

وتخطط الوزارة لطرح نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.