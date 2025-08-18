الأهلي يؤجل مفاوضات تجديد عقود لاعبيه لنهاية الدور الأول من الدوري

كشفت قناة الأهلي عن قرار إدارة الكرة بالنادي بتأجيل فتح ملف تجديد وتمديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لحين نهاية منافسات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية، أن الهدف من هذا القرار هو فرض حالة من التركيز الكامل داخل الفريق خلال المرحلة الحالية، دون الانشغال بملفات خارج الملعب.

وأشار شوبير إلى أن من بين اللاعبين الذين يشملهم القرار كريم فؤاد، مؤكدا أنه لاعب ملتزم ولا توجد أي أزمات معه بشأن التجديد، وأن التأجيل جاء فقط للحفاظ على تركيز الجميع في مشوار الدوري.

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

