الدوري الإماراتي، تعادل سلبي بين الجزيرة وخورفكان في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة خورفكان ضد الجزيرة بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإماراتي للمحترفين.

محمد النني وإبراهيم عادل على مقاعد بدلاء الجزيرة أمام خورفكان

وضم تشكيل الجزيرة بقيادة مديره الفني المغربي الحسين عموتة كل من: علي خصيف - إيجور سيروتي - ويليان روشا - عبدالله رمضان - مامادو كوليبالي - ريتشارد أوكونور - رامون ميريز - نبيل فقير - رافائيل تاجير - برونو كونسيساو - فينيسيوس ميلو.

وضمت دكة البدلاء:

عبدالله الحمادي - ستويان ليكوفيتش - إبراهيم عادل - محمد ربيع - محمد النني - إلياس الكريمي - نيكولا فوكيتش - مبارك بني زامة - جي دي جوسينز - حمدان العامري - علي المعمري - ياسر زهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.