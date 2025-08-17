هيئة السكك الحديدية تطلق خدمة "Premium Lounge" لمزيد من الراحة والتميز للركاب

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة "Premium Lounge" علي متن رحلاتها من القاهرة إلي الإسكندرية والعودة، علي أن تبدأ أولى الرحلات على القطار رقم 905 / 916، اعتبارا من الخميس الموافق 21 أغسطس 2025 وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير الخدمات المقدمة للركاب.



وتحقق الخدمة الجديدة مستوى جديدا من الراحة والتميز بدء من لحظة دخول المحطة وحتى نهاية الرحلة، حيث توفر للمسافرين " صالات انتظار مكيفة مجهزة بخدمات الضيافة وشاشات العرض، وتخصيص عدد من العربات المميزة المزودة بمقاعد مريحة تحقق مستوى عالٍ من الرفاهية والتميز خلال الرحلة.



وأتاحت الهيئة سهولة الحصول علي الخدمة الجديدة عبر الحجز بالطرق والتطبيقات المتنوعة، فضلا عن فريق متخصص لخدمة العملاء، كذلك حصول مستخدمي الخدمة علي تخفيض بقيمة 10 % علي المشتريات والخدمات المقدمة بمنافذ البيع داخل المولات التجارية بمحطتي القاهرة وسيدي جابر.



وتؤكد الهيئة حرصها المستمر علي تطوير أوجه الخدمات المقدمة للمواطنين على متن خطوط السكك الحديدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.