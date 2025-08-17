الأحد 17 أغسطس 2025
رياضة

الأهلي راحة، مواعيد الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز

مواعيد الجولة الثالثة
مواعيد الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق الثلاثاء المقبل منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 مواجهات، تجمع فاركو مع طلائع الجيش، والبنك الأهلى مع كهرباء الإسماعيلية، والمصري البورسعيدي مع بيراميدز، والإسماعيلى مع الاتحاد السكندري.

وحصل الأهلي على راحة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري نظرا لمشاركة 21 فريقا في المسابقة هذا الموسم حيث يحصل كل فريق علي راحة في كل جولة وتقام 10 مواجهات في الأسبوع.

مواعيد الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري كالتالي 

 

الثلاثاء 19 أغسطس

فاركو ضد طلائع الجيش..6 مساء

البنك الأهلى ضد كهرباء الإسماعيلية..6 مساء

المصري ضد بيراميدز..9 مساء

الإسماعيلى ضد الاتحاد السكندري..9 مساء

الأربعاء 20 أغسطس

سيراميكا ضد انبى..6 مساء

وادى دجلة ضد بتروجت..9 مساء

الجونة ضد غزل المحلة..9 مساء

الخميس 21 أغسطس

المقاولون العرب ضد حرس الحدود..6 مساء

مودرن سبورت ضد الزمالك..9 مساء

سموحة ضد زد إف سى..9 مساء 

الأهلي..راحة 

