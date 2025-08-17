آلاء علي: شريهان سبب عشقي للتمثيل و"مطعم الحبايب" و"الأخوة كرامازوف" وش الخير عليا

المسرح هو المكان الوحيد القادر على خلق تفاعل حي بين المبدع والجمهور، لكن بالتأكيد ليست كل المواهب قادرة على كسب رضا المتلقي وخلق تفاعل مباشر معه على خشبة أبي الفنون، لكن الفنانة الشابة آلاء علي التي حصدت مؤخرا جائزة أفضل ممثلة دور ثان بالمهرجان القومي للمسرح عن دورها في عرض "الأخوة كرامازوف" استطاعت أن تبرز بين بنات جيلها وتكسب رضا الجمهور واستحسان النقاد معا.

الفنانة الشابة آلاء علي

آلاء علي واحدة من الفنانات الشابات اللواتي استطعن إثبات قدرتهن على التمثيل، وتقديم كل شخصية من وجهة نظر فنية تتماس مع طبيعتها النفسية وأبعادها العاطفية، ونجحت في كل دور تقدمه استخدام كافة أدواتها التمثيلية.

جروشينكا.. الأخوة كرامازوف

تقول آلاء عن شخصيتها في عرض "الأخوة كرامازوف": "قدمنا العرض قبل كده وأنتجناه تاني.. شخصية جروشينكا كان من الممكن تناولها بأسلوب وطريقة سهلة للغاية أو أن أقدم للشخصية بعدا آخرا وأضمن لها جزءا عاطفيا، وكان تحديا بالنسبة لي أن أقدمها بصورة تشبه الناس.. وبالفعل كل التعليقات التي تلقيتها بعد تقديم الشخصية على خشبة مسرح المعهد كانت إيجابية بالفعل.. الجمهور والحضور من كل الفئات أحبوا جروشينكا.. وقتها شعرت أني نجحت في عملي ووصلت لقلب الجمهور".

أفضل ممثلة دور ثاني بالقومي للمسرح

تؤكد أفضل ممثلة دور ثان بالقومي للمسرح، أن المشاركة بالمهرجان هذا العام لم تكن تنتظر الحصول على جوائز، وأنها كان هدفها أن تسعد كل من يأتي لمشاهدتها في العرض بالمهرجان.

وأضافت: "أنا المرة دي اول مرة في القومي.. شاركت زمان بالتأكيد من خلال عروض أستاذ خالد جلال لكنها كانت عروض جماعية.. سافرت محافظات عدة وحصدت جوائز عن عروض متنوعة في مهرجانات مختلفة.. لكن بالمهرجان القومي هذا العام قولت أنا عايزه اعزم كل الأشخاص المهمين في حياتي ليشاهدونني على خشبة المسرح ويكونوا مبسوطين بي دي أهم حاجة والجوائز جاءت أو لا لم تكن فارقة معي بهذه الدرجة".

وتابعت: "لكن الحمد لله اتبسطت اني حصلت على الجائزة وأشعر دائما أن الجوائز بتبقى عن مجمل اللي انت بتقدمه وتعمله بتبقى من عند ربنا.. بحس ان ربنا بيراضي الشخص عن مجمل تعبه وشغله اللي قدمه".

شريهان.. أيقونة التعلق

وتحدثت آلاء عن تعلقها بفن التمثيل منذ نعومة أظافرها قائلة: "عندما كنت صغيرة كان يذهب إخوتي لدار الأوبرا ليتعلموا فنون مختلفة وكنت أذهب معهم وبعد مشاهدتي لهذا الحالة الفنية قررت اني عايزة أمثل.. كما أنني كنت أحب النجمة الكبيرة شريهان مثلت اصلا عشان شريهان حببتي في التمثيل وكنت عايزه ابقى زيها أمثل وأرقص وأنجح في الاتنين كما هي نجحت بالفعل في ذلك.. وسيظل حلم بالنسبة إلى أن أشاركها في عمل فني في المستقبل".

ثلاث تجارب أصقلت الموهبة

وكشفت آلاء علي عن بدايتها مع عالم المسرح وذلك من خلال ورشة المخرج الكبير خالد جلال في مركز الإبداع الفني، مشيرة إلى أنها بعد ذلك التحقت بمسرح مصر مع الفنان أشرف عبد الباقي، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتتلمذت على يد العديد من الأساتذة بالمعهد وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي عميد المعهد الأسبق ورئيس أكاديمية الفنون السابق.

وقالت: "هؤلاء الأساتذة جميعهم أثروا في حياتي كثيرا ولم يعلموني التمثيل فحسب بل أقول دائما أنني عرفت الدنيا من خلالهم وقدموا لي دعما كبيرا خلال بداياتي في عالم المسرح وفي الحقيقة أشكرهم دائما على كل ما قدموه لي في مسيرتي".

نصيحة لا تنسى

"هذه النصيحة لن أنساها"، تروي آلاء علي عن رسالة وجهها لها مصمم رقصات يدعى ضياء شفيق عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، غير أن هذه الكلمات ظلت في ذاكرتها حتى اليوم، فتقول: "كل ما تدوري على الحاجة اللي بتحبيها وعايزاها.. هتيجي بالظبط على مقاسك.. طول ما أنا بدور على اللي أنا عايزاه وبحبه هيجيلي تماما كما أريد".

المسرح والتليفزيون

تصف آلاء مسرحية "الأخوة كرامازوف" أنها "وش الخير عليها" في عالم المسرح، فيما تعتبر مشاركتها في مسلسل "مطعم الحبايب" بطولة الفنان أحمد مالك "وش الخير عليها في الدراما" قائلة: "اتعرفت في الوسط الفني بشكل أكبر من خلال مشاركتي في مسلسل مطعم الحبايب وجاءتني العديد من التعليقات المميزة، فهو علامة فارقة في مسيرتي أيضا.. لكني لا استطيع الاستغناء عن المسرح، لأنه بيعيشني ويخليني اتنفس كده عادي".

