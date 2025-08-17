المهن السينمائية تنعى مدير التصوير تيمور تيمور

نعت نقابة المهن السينمائية مدير التصوير “تيمور تيمور” الذي رحل أمس أثناء محاولة لإنقاذ ابنه من الغرف في رأس الحكمة.



وأصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا قالت فيه:" ودعًا المبدع تيمور موهبة إبداعية أخلاقية، ساهمت بأنامل ذهبية في صناعة فسيفساء، عاشقًا للصورة الدرامية “سينما وتلفزيون”.



وتابع البيان: “مايسترو يقود ويعزف فريق العمل بالخبرة والحنكة الفنية المتميزة، نودعك بقلوب حزينة وعيون باكية لكنها إدارة الله”.



ويقام عزاء مدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا أمس أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق، ليترك برحيله صدمة كبيرة داخل الوسط الفني وخارجه.



ومن المقرر أن يقام العزاء اليوم بعد صلاة المغرب داخل القاعة الكبرى بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان المخرجان كريم الشناوي وأحمد وحيد محب، كشفا عن موعد ومكان جنازة مدير التصوير الراحل تيمور تيمور.

موعد ومكان جنازة مدير التصوير تيمور تيمور

وقال كريم الشناوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى الأخ والصديق مـدير التصوير تيمور تيمور، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان”.

وأضاف: “صلاة الجنازة اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس والدفن بمقابر العائلة بالتجمع الخامس”.

كما كتب المخرج أحمد وحيد محب وقال: "ألف رحمة ونور عليك ياغالي ربنا يرزقك الجنة بإذن الله"، مشاركا تدوينة أحد المقربين من المصور الراحل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وجاء فيها مكان الدفن كالتالي: "دفن المغفور له بإذن الله محمود تيمور عند المقابر، بمقابر القوات المسلحة عند مسجد المشير، شارع ٤٨، مقبرة والده اللواء تيمور توفيق رقم المقبرة ٢٣٩١".

ليؤكد “محب”، ما جاء في التدوينة ويضيف أن صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم الأحد.

من جانبها، اعتذرت الفنانة يسرا عن عدم حضور جنازة مدير التصوير تيمور تيمور المقرر لها اليوم الأحد.

وقالت يسرا عبر حسابها بـ" إنستجرام “: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، الناس النضيفة والحلوة بتمشي بسرعة، الضحكة عمرها ما فارقت وشك يا تيمور يا طيب يا جدع يا كل حاجة حلوة ممكن تتقال عليك، مش قادرة أوصف وجعي وصدمتي على خبر وفاتك".

واختتمت يسرا: "ربنا يرحمك ويرزقك الجنة ونعيمها ويصبر أهلك وأصحابك وحبايبك على فراقك يا تيمور.. بعتذر عن الحضور لعدم تواجدي بالبلاد".

وتوفي مدير التصوير الشاب تيمور تيمور، مساء أمس السبت “غرقًا” أثناء محاولته إنقاذ ابنه في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي، وعرف الراحل بموهبته الكبيرة في إدارة الكاميرا والإضاءة، وهو ما جعله من الأسماء المميزة داخل الوسط الفني، وقدم عددا من الأعمال منها مسلسل جودر وغيره.

وتخرج تيمور في معهد السينما، قسم تصوير، وقدم خلال سنوات دراسته العديد من المشروعات الفنية التي لفتت الأنظار.

وشارك الراحل كممثل في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم الحاسة السابعة، حيث جسد شخصية جار يحيى وصديق شقيقته، كما ظهر في فيلم سحر العيون بدور ابن شقيقة سيد بخة، كما شارك في مسلسل الجامعة حيث لعب دور مدمن، إضافة إلى فيلم بعد الموقعة الذي عُرض في مهرجان كان.

على جانب آخر، بدأ مشواره في عالم التصوير كمصور عام 2003 من خلال مسلسل مسألة مبدأ، قبل أن يتدرج حتى أصبح مدير تصوير بارزا.

وكانت انطلاقته الحقيقية كمدير تصوير مع مسلسل آسيا 2013 بطولة منى زكي، ليقدم بعدها مجموعة من الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا، أبرزها مسلسل السيدة الأولى، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، فيلم ريجاتا، فيلم الديزل، فيلم رمسيس باريس، وآخر أعماله كان ‎مسلسل "جودر" بجزء (2024-2025).

