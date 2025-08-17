بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

تنتهي مدة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، حيث يترقب القطاع المصرفي خلال ساعات صدور قرار جمهوري بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر في أغسطس 2022 تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي عُيِّن مستشارا للرئيس.

وتم التجديد لحسن عبدالله عام واحد فقط فيما تبلغ مدة تعيين المحافظ 4 سنوات بعد موافقة البرلمان على التعيين من رئيس الجمهورية.

وطبقا للقرار، تنتهي صلاحية التمديد فى 17 أغسطس الجاري، حيث ينتهي التكليف فى اليوم الذى يسبق انقضاء العام، ويعد هذا التمديد هو التمديد الثالث على التوالى منذ توليه لأول مرة فى أغسطس 2022.

وتظهر في الأفق الكثير من التكهنات حول استمرار عبد الله في موقعه لعام جديد أو الدفع بشخصية أخرى في منصب محافظ البنك المركزي.

طارق الخولي النائب الحالي لمحافظ البنك المركزي

ورغم تناول البعض من وسائل الإعلام الأحاديث عن ترشيح شخصية جديدة في منصب المحافظ، إلا أنه بدأت في الأفق تلوح أيضا التوقعات حول مدى إمكانية استكمال عبد الله عامه الرابع في منصب المحافظ ليظل كل ذلك مرهونا بما سيصدر من الرئيس السيسي في ذلك الشأن.

وفي حالة عدم التجديد لحسن عبد الله يعد طارق الخولي النائب الحالي لمحافظ البنك المركزي من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة حسن عبد الله، والذي يتمتع بخبرة مصرفية تزيد على 40 عامًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارًا من ١٨ أغسطس ٢٠٢٤.

محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

وجاء نص قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي 367 لسنة 2022 و346 لسنة 2023 قرر (المادة الأولى) يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله.. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2024.

موافقة البرلمان على التعيين من رئيس الجمهورية

وتم التجديد لحسن عبد الله عام واحد فقط، فيما تبلغ مدة تعيين المحافظ 4 سنوات بعد موافقة البرلمان على التعيين من رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي قرر في أغسطس 2022 تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، نوفمبر 2024 القرار رقم 521 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام.

وتضمن التشكيل عضوية كل من: رامي أحمد عادل أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق محمد بدوي الخولى، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلي محمد علي فرماوي، خبيرًا تكنولوجيًا، ونجلاء أنور الأهوانى، خبيرًا اقتصاديًا، وشريف حسين كامل محمد، خبيرًا ماليًا، ومحمد عثمان إبراهيم الديب، خبيرًا مصرفيًا، وسميحة السيد فوزي خبيرًا اقتصاديًا، وعصام محمد عبد الهادي عامر، خبيرًا محاسبيًا وماليًا، وخالد إبراهيم صقر علي خبيرًا اقتصاديًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.