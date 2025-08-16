حزب مصر أكتوبر: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تهديد للأمن القومي العربي

أدانت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، لافتة إلى أن اسرائيل لم تعد تحترم القانون الدولي وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولاستقرار المنطقة.

تصريحات نتنياهو حول إسرائيل الكبرى

وأضافت مديح، أن اسرائيل تشكل خطرا أيضا على السلم والأمن الدوليين، وليس فقط المنطقة العربية، مشيرة الى أنه اصبح ضروريا أن يتحد العالم لمواجهة تلك الانتهاكات الصارخة، فضلا عن تفعيل القرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن.



وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر، البيان الصادر عن 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أن هذا البيان يؤكد وحدة الموقف العربي الرافض للأحلام الصهيونية التي تحدث عنها رئيس وزراء إسرائيل.

العدوان الإسرائيلي على غزة



وشددت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف تلك الانتهاكات السافرة خاصة في حق الشعب الفلسطيني، وحقه فى إقامة دولة مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة موقف مصر التاريخي الداعم للقضية والرافض للتهجير القسري للفلسطينيين والذي يعتبر تصفية للقضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.