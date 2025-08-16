السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سمير فرج: دخول ابني أحمد مجال الإخراج كان هيجيب لي شلل

مدير التصوير سمير
مدير التصوير سمير فرج، فيتو

عبر مدير التصوير الدكتور سمير فرج، عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، واستقبل الخبر بفرحة كبيرة معتبرا إياه مفاجأة، موجها الشكر إلى المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، لترشيحه إلى جائزة الدولة التقديرية.

في سياق آخر، كشف "فرج" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي، عن مشاعره تجاه دخول ابنه المخرج أحمد سمير فرج مجال الفن من بوابة الإخراج، موضحًا أنه في البداية كان رافضًا للفكرة خوفًا من معاناة المهنة.

وقال: "كان هيجيب لي شلل الأيام دي، مكنتش عايزه يخش، كان في الأول صعبان عليا ابني يتبهدل كده زي ما إحنا بنتبهدل".

إثبات موهبته

وأضاف أن ابنه نجح في إثبات موهبته وصنع اسما مستقلا في الوسط الفني، مشيرا إلى أنه عمل معه في بداياته كمساعد مخرج، بجانب المخرج أحمد نادر جلال، حيث شاركا في تصوير أعمال بالخارج مخرجها كان نادر جلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سمير فرج مدير التصوير سمير فرج أحمد سمير فرج منى الشاذلي

مواد متعلقة

حكايات ملهمة من حفل جوائز الدولة للمبدع الصغير 2025، عبد الرحمن يدافع عن القضية الفلسطينية بالشعر.. وقدورة يتفوق في الكمان.. ويوسف ينحدى اليأس

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

القسام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين برفح

وزير المالية: 4 مليارات جنيه تكلفة 160 ألف معلم لسد العجز و6.25 مليارا للتغذية المدرسية

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads