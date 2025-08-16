سمير فرج: دخول ابني أحمد مجال الإخراج كان هيجيب لي شلل

عبر مدير التصوير الدكتور سمير فرج، عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، واستقبل الخبر بفرحة كبيرة معتبرا إياه مفاجأة، موجها الشكر إلى المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، لترشيحه إلى جائزة الدولة التقديرية.

في سياق آخر، كشف "فرج" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي، عن مشاعره تجاه دخول ابنه المخرج أحمد سمير فرج مجال الفن من بوابة الإخراج، موضحًا أنه في البداية كان رافضًا للفكرة خوفًا من معاناة المهنة.

وقال: "كان هيجيب لي شلل الأيام دي، مكنتش عايزه يخش، كان في الأول صعبان عليا ابني يتبهدل كده زي ما إحنا بنتبهدل".

إثبات موهبته

وأضاف أن ابنه نجح في إثبات موهبته وصنع اسما مستقلا في الوسط الفني، مشيرا إلى أنه عمل معه في بداياته كمساعد مخرج، بجانب المخرج أحمد نادر جلال، حيث شاركا في تصوير أعمال بالخارج مخرجها كان نادر جلال.

