تراجع أسعار سيارات هيونداي الهايبرد في السوق المصرية خلال أغسطس

سيارات هيونداي، تراجعت أسعار سيارات هيونداي I30، خلال شهر أغسطس الجاري داخل المعارض المصرية، وذلك بعد استقرار سعر الدولار وانتظم دخول السيارات من المواني مما ساهم في زيادة المعروض لسد احتياجات السوق المصرية.

أسعار سيارات هيونداي الهايبرد في السوق المصرية

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية قيمة التراجع علي سيارات هيونداي الهايبرد، وبلغت قيمتها نحو 51 ألف جنيه، واخطر الوكيل كافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديد وهي كالتالي:-

الفئة الأولى I30HB Blaze بسعر مليون و149 ألف جنيه بدلًا من مليون و200 ألف جنيه

الفئة الثانية HB Redline بسعر مليون و349 ألف جنيه بدلًا من مليون و400 ألف جنيه



أسعار هيونداي I30 الهايبرد (فاستباك)

الفئة الأولى FB Blaze بسعر مليون و199 ألف جنيه بدلًا من مليون و250 ألف جنيه

الفئة الثانية FB Redline بسعر مليون و399 ألف جنيه بدلًا من مليون و450 ألف جنيه

حصلت سيارات هيونداي i30 الجديدة على محرك بسعة 1.5 لتر تربو MHEV بقوة إجمالية 140 حصان و253 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة DCT من 7 سرعات.

وتستطيع سيارة هيونداي الجديدة أن تقطع حتى 875 كيلومترًا استنادًا إلى طاقة المحركين البنزين بسعة خزان 50 لتر وطاقة المحرك الكهربائي.

يبلغ طول النسخة هاتشباك من هيونداي i30 الكلي 4.340 ملم والعرض 1.795 ملم، والارتفاع 1.455 ملم، والخلوص الأرضي 140 ملم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.650 ملم.وعن النسخة FB من هيونداي i30 فيبلغ طولها الكلي 4.455 ملم، وعرضها 1.795 ملم وارتفاعها 1.425 ملم، وقاعدة العجلات بطول 2.650 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 135 ملم.

حصلت سيارة هيونداي الجديدة علي وسائل الأمان في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وستائر هوائية أمامية وجانبية ووسائد لركبة السائق بالفئات الأعلى، بالإضافة إلى نظام الاتزان الإلكتروني وفرامل مانعة للانغلاق وخاصية إيقاف السيارة بعد التصادم.

