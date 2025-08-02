إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

أصُيب 4 أشخاص بينهم طفلان، منذ قليل، في حادث مروري بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.



تبين تصادم دراجتين ناريتين بقرية 13 التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن إصابة " سلامة إبراهيم أبو عرب، 29عامًا، مقيم القرية 13 بالفرافرة، ابراهيم محمد خضر، 35 عامًا ومقيم قرية أبو بكر التابعة لمركز الفرافرة، السيد جمعة محمد، 12 عامًا، ومقيم قرية أبو بكر التابعة لمركز الفرافرة، أحمد ابراهيم محمد، 7 أعوام، ومقيم قرية أبو بكر التابعة لمركز الفرافرة.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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