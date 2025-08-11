المشدد 10 سنوات لعاطلين في تزوير المحررات الرسمية بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاما بالتزوير في محررات رسمية بلغت٦٠٠ شهادة مزورة، وأثبتت المضبوطات برفقة المتهمين وهي عبارة عن اللاب توب وجهاز كمبيوتر، وهواتف محمولة يستخدماها في نشاطهما الإجرامي لجني مبالغ مالية.



البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات.

وبتفتيش المتهمين عثر بحيازتهما على عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة والمنسوبين لعدد من الجهات وكمية من المحررات خالية البيانات والمعدة للتزوير ومجموعة من طلبات التوظيف والأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير، وبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

