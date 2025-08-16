3 ممنوعات داخل الهيئات الشبابية وفقا للقانون، تعرف عليها

السبت 16 أغسطس 2025
في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الهيئات الشبابية وضمان سلامة أنشطتها، وضع القانون مجموعة من الضوابط التي تحظر بعض الممارسات داخل هذه الكيانات، بهدف حماية الشباب والحفاظ على القيم والمبادئ العامة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الممنوعات التي نص عليها القانون داخل الهيئات الشبابية.

وحسب المادة «31» من قانون الهيئات الشبابية، لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضارية مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة او المنشآت التابعة لها.

 

امتيازات الهيئات الشبابية في القانون

 

ووفق المادة «27» من قانون الهيئات الشبابية ، تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:

1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

2. اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 3. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

4. الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًّا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.

5. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.

ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.

6. الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحاد اللعبة الرياضية بشرط الا يتخللها أو يعقبها اى نوع من أنواع الملاهي.

7.الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأٌقل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

8. تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.

قانون الهيئات الشبابية الجديد 

9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالنبد السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشروط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.

